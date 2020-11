Les Raptors finalement accueillis à Nashville ?

Depuis plusieurs jours, et encore plus avec l’annonce du début de la saison le 22 décembre prochain, ça s’active en coulisses pour trouver un point de chute aux Raptors. Comme la frontière entre le Canada et les États-Unis est actuellement fermée, les champions 2019 auront donc besoin d’être accueillis aux États-Unis.

Plusieurs villes ont montré de l’intérêt (Louisville, Buffalo, Kansas City ou encore dernièrement Newark) mais d’après The Athletic, c’est Nashville qui serait désormais en pole position.

Les Raptors pourraient évoluer dans la Bridgestone Arena, habituellement réservée pour l’équipe de NHL, les Predators, ou parfois utilisée pour des matches universitaires.

Des dirigeants de la franchise de Toronto seraient même passés à Nashville cette semaine. Néanmoins, rien n’est encore confirmé et les villes de Tampa et Kansas City ne seraient pas encore à écarter.

Une chose est sûre, il va falloir vite se décider car le training camp devrait commencer dans trois semaines.