Les Raptors accueillis dans le New Jersey ?

Alors que la frontière entre le Canada et les États-Unis est actuellement fermée à cause du Covid-19, les Raptors cherchent un point de chute sur le sol voisin, s’ils ne peuvent pas jouer dans l’Ontario la saison prochaine.

Louisville, Buffalo et Kansas City voulaient accueillir les champions 2019 mais le New York Daily News avance une autre possibilité : Newark, dans le New Jersey.

C’est là que se trouve le Prudential Center, l’ancienne salle des Nets de 2010 à 2012, qui pourrait donc accueillir la troupe de Nick Nurse en attendant la réouverture de la frontière.

Les Raptors ont également discuté avec Tampa Bay et Nashville mais la NBA préfèrerait l’option du New Jersey car cela permettrait d’organiser beaucoup de matchs avec un minimum de déplacements, les Knicks, les Nets, les Sixers, les Celtics et les Wizards étant tous à moins de 350 kilomètres du Prudential Center.