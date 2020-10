Une saison régulière qui commencerait le 22 décembre et serait composée de seulement 72 matches. Tel est le scénario annoncé par The Athletic il y a quelques jours et qui semble tenir la corde actuellement.

Ainsi, le New York Times avance que, dans cette hypothèse, les training camps débuteraient le 1er décembre, si la ligue et les joueurs confirment bien cette reprise trois semaines plus tard.

Sauf que retrouver les parquets pour entamer une préparation physique début décembre, cela risque de faire un peu court pour les joueurs qui ont joué les Finals dans la « bulle ». Rappelons que les Lakers et le Heat ont seulement terminé leur saison le 11 octobre dernier.

Sept semaines après leur titre, va-t-on revoir tous les joueurs de Los Angeles en tenue le 1er décembre à l’entraînement ? Sans avoir d’information précise, Danny Green en doute tout de même.

« Si on commence la saison en décembre, la plupart des joueurs diront qu’ils ne seront pas là », assure l’arrière. « Je dis ça car on a beaucoup d’anciens dans l’équipe. Si la reprise est si rapide, je m’attends à ce que LeBron James ne soit pas là le premier mois de la saison. Après, les choses peuvent changer d’ici deux semaines. »

Danny Green évoque ainsi la possibilité pour LeBron James et d’autres vétérans de s’entraîner avec l’équipe sans jouer les rencontres du début de saison. Mais cela reste une supposition de sa part.