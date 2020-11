Des associations protestent contre l’intérêt de Kansas City pour accueillir les Raptors

Il y a quelques jours, Kansas City (Missouri) a exprimé son intérêt pour accueillir les Raptors la saison prochaine. Puisque la frontière entre les États-Unis et le Canada est fermée, crise du Covid-19 oblige, les champions 2019 devront peut-être trouver une ville d’hébergement sur le sol américain.

Sauf que cette « candidature » n’a pas été appréciée par certaines associations, notamment la branche locale de la célèbre NAACP (National Association for the Advancement of Colored People).

Plusieurs ont donc pris la plume pour écrire au commissionner Adam Silver et livrer leurs inquiétudes.

« Que la NBA désigne Kansas City pour accueillir les Raptors serait un immense honneur, et serait très excitant pour les fans NBA de la ville, mais vous comprendrez que certaines questions l’emportent sur le plaisir et l’intérêt économique », peut-on lire dans cette lettre. « La protection des noirs reste notre principale préoccupation. Si Kansas City est une superbe ville de sports, c’est également une ville où les forces de l’ordre ont démontré une extrême hostilité et un usage excessif de la force envers les populations noires. »

Pour appuyer leurs propos, les associations ont cité dans leur lettre plusieurs incidents et regretté que le maire et le chef de la police ne soient que très peu concernés par le sujet.

Cette situation pourrait jouer dans la décision des Raptors puisque l’on sait que les joueurs de Toronto ont ouvertement refusé l’accueil de Louisville, justement parce que c’était la ville où des policiers avaient tué Breonna Taylor, dont la mort a touché la NBA.

Le département de police a réagi à cette lettre, expliquant féliciter les associations « d’avoir rappelé à notre ville que la protection des populations noires devrait être une préoccupation des plus urgentes pour notre communauté ». Mais que malheureusement, dans le même temps, « comme Toronto, Chicago, Philadelphie et la plupart des villes NBA, nous avons beaucoup de travail encore à faire pour que les noirs se sentent en sécurité ».