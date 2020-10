Le point sur les quatre équipes qui attendent encore leur nouveau coach

Tom Thibodeau aux Knicks, Billy Donovan aux Bulls, Doc Rivers aux Sixers, Tyronn Lue aux Clippers… La « free agency » des coaches NBA a été mouvementée ces dernières semaines. Malgré les nombreuses nominations récentes, via un jeu de chaises musicales, quatre équipes attendent toujours de connaître leur nouveau coach.

Un assistant promu chez les Pacers ?

Près de deux mois. Les fans des Pacers doivent sans doute commencer à trouver le temps long, depuis que Nate McMillan a été prié de partir, au lendemain de l’élimination de l’équipe au premier tour des playoffs face au Heat.

Les noms de beaucoup de candidats potentiels, connus du grand public (Becky Hammon, Mike D’Antoni ou encore Mike Brown), ont circulé pour le poste. Ce sont pourtant deux techniciens moins exposés qui auraient retenu l’attention de la franchise de l’Indiana.

Dan Craig, un assistant d’Erik Spoelstra à Miami, et Chris Finch, adjoint d’Alvin Gentry aux Pelicans. Une volonté qui ne serait pas sans rappeler l’heureuse promotion de Nick Nurse, l’année dernière, chez les Raptors. Derrière ces deux-là, Chauncey Billups serait encore dans la course aussi malgré la proposition des Clippers.

À défaut de pouvoir injecter du sang neuf dans son effectif, qui devrait rester stable en cette intersaison (à moins que les envies d’ailleurs de Victor Oladipo ne se confirment…), Indiana a envie d’idées nouvelles sur son banc.

Un homme d’expérience pour les jeunes Pelicans ?

En matière de délai, les Pelicans font encore plus fort que les Pacers ! Alvin Gentry a en effet été remercié dès la mi-août après que le coach n’a pas été en mesure de qualifier l’équipe en playoffs.

NOLA entend visiblement ne pas se tromper dans le choix de cet entraîneur, chargé de tirer le meilleur de son prometteur groupe de jeunes (Zion Williamson, Brandon Ingram, Lonzo Ball…). La piste du très expérimenté Stan Van Gundy a récemment été évoquée et semble désormais la plus solide. Avant lui, il a été question de Tyronn Lue et de Doc Rivers mais ces derniers ont pris une autre direction.

Les noms de Will Weaver (coach des Sydney Kings) et Jamahl Mosley (assistant aux Mavericks) ont également été mis sur la table.

Vers un changement de philosophie chez les Rockets ?

La nomination du prochain « head coach » à Houston est très attendue car elle viendra tourner la page de Mike D’Antoni, en poste depuis 2016. Aux dernières nouvelles, trois hommes seraient encore en course : l’ancien de la maison, Jeff Van Gundy, l’actuel assistant local, John Lucas, ainsi que Stephen Silas, assistant chez les Mavs.

Trois autres pistes ont récemment été évoquées. L’assistant des Nuggets, Wes Unseld Jr, son homologue aux Wolves, David Vanterpool, et enfin l’ancien coach des Nets, Kenny Atkinson, ont tous passé leur entretien. Étonnamment, ce dernier semble d’ailleurs peu demandé malgré son passage aux Nets…

À voir en tout cas comment le nouveau venu aura l’intention d’utiliser le tandem James Harden – Russell Westbrook. Et si la philosophie du tir à 3-points à outrance sera toujours d’actualité chez les Rockets de demain.

Qui pour sortir le Thunder du brouillard ?

Alors que Billy Donovan a gagné l’Illinois, OKC reste dans le flou à l’entame de cette intersaison. Chris Paul va-t-il aller au bout de son contrat ? Danilo Gallinari sera-t-il prolongé ou la franchise se dirige-t-elle vers une vraie reconstruction ? Autant d’incertitudes qui pèsent aussi sur le choix du nouveau coach.

Contrairement aux trois autres formations, peu de noms ont circulé dans l’Oklahoma. On a tout de même appris il y a quelques jours que les candidatures de Will Hardy et de Brian Keefe émergeaient. Le premier était l’un des assistants de Gregg Popovich aux Spurs, tandis que le second évoluait déjà au Thunder, auprès de Billy Donovan.