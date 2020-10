Un duel John Lucas – Jeff Van Gundy pour coacher Houston ?

L’étau se resserre du côté des Rockets. Le temps de la journée d’hier, la franchise texane a perdu son GM, le démissionnaire Daryl Morey, ainsi qu’un candidat au remplacement de Mike D’Antoni, en la personne de Tyronn Lue, qui prend finalement la suite de Doc Rivers chez les Clippers.

Selon Marc Stein, du New York Times, la course au poste d’entraîneur se joue désormais entre Jeff Van Gundy et John Lucas. La candidature du dernier cité prendrait même de l’épaisseur car l’assistant bénéficierait de trois soutiens de poids : James Harden, Russell Westbrook et le nouveau GM, Rafael Stone. Rien que ça !

À ce duo de favoris, ESPN rajoute un troisième nom, celui de Stephen Silas, assistant chez les Mavs. Le fils de Paul Silas doit d’ailleurs rencontrer les Rockets une seconde fois aujourd’hui. Peut-être qu’on lui proposera un poste de premier assistant de John Lucas ou Jeff Van Gundy…

On rappelle que trois autres pistes ont récemment été évoquées. L’assistant des Nuggets, Wes Unseld Jr, son homologue aux Wolves, David Vanterpool, et enfin l’ancien coach des Nets, Kenny Atkinson, ont tous passé leur entretien. Mais aucun de ces trois-là n’a passé autant de temps sur place que JVG ou John Lucas.