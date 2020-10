Les Rockets doivent encore rencontrer Tyronn Lue, Jeff Van Gundy et John Lucas

Ils sont, a priori, sept candidats au total en lice pour prendre la relève de Mike D’Antoni chez les Rockets. Selon ESPN, les Rockets ont rencontré hier l’assistant des Nuggets, Wes Unseld Jr, pour ce poste de coach principal.

Avant ce dernier, l’assistant aux Wolves, David Vanterpool, son homologue aux Mavs, Stephen Silas, et l’ancien coach des Nets, Kenny Atkinson, ont également passé leur entretien.

Les rencontres avec Tyronn Lue, assistant aux Clippers, John Lucas, assistant aux Rockets, et l’ancien de la maison Jeff Van Gundy doivent être déterminées. Proche de James Harden, John Lucas devrait être le dernier entendu.

Houston dispose ainsi d’une variété de profils tant sur le plan générationnel, Tyronn Lue a 43 ans alors que John Lucas en a 66, ainsi que de l’expérience.

Tyronn Lue (Cavaliers) et bien sûr Kenny Atkinson (Nets) ont une expérience récente en tant que « head coach » contrairement à celle, plus lointaine, de Jeff Van Gundy (Knicks et Rockets) et de John Lucas (Spurs, Sixers et Cavaliers). Wes Unseld Jr, David Vanterpool et Stephen Silas n’ont, eux, qu’une expérience comme assistant.