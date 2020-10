LA Clippers : Tyronn Lue prend la suite de Doc Rivers, avec Chauncey Billups comme assistant

Finalement, Steve Ballmer n’est pas allé chercher bien loin pour trouver le successeur de Doc Rivers sur le banc des Clippers. C’est en effet son premier assistant, Tyronn Lue, qui prend la suite à Los Angeles !

ESPN évoque un contrat sur cinq saisons, et The Athletic l’arrivée de Chauncey Billups comme assistant.

Tyronn Lue et l’ancien Piston, champion en 2004 et passé par les Clippers en fin de carrière (2011-2013), sont très proches et ils auront donc la charge de relancer cette équipe, après son implosion en demi-finale de conférence. L’expérimenté Larry Drew (Hawks, Bucks et Cavaliers) les accompagnera également sur le banc.

Reste à voir de quel effectif ils disposeront pour la prochaine saison, car si on imagine mal Kawhi Leonard et Paul George bouger, le reste du roster pourrait être considérablement chamboulé…