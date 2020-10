Les Pacers cherchent leur « Nick Nurse »

Qui va succéder à Nate McMillan, coupé par les Pacers alors qu’il venait de prolonger ? On pensait que Mike D’Antoni était le favori maintenant que Doc Rivers lui a piqué le poste aux Sixers, mais selon The Ringer, Indiana pourrait imiter les Grizzlies ou les Raptors en désignant un technicien sans expérience de « head coach ».

Selon nos confrères, c’est Chris Finch qui serait désormais le mieux placé, et comme Nick Nurse, il a fait ses premiers pas en Angleterre où il a décroché le trophée de Coach de l’année. Et comme Nick Nurse, il a aussi gagné le titre en G-League, ainsi que le trophée d’entraîneur de l’année. On le retrouve ensuite en NBA comme assistant aux Rockets (2011-2016), aux Nuggets (2016-2017) et donc depuis trois ans aux Pelicans.

Mais ce n’est pas le seul assistant qui intéresse les Pacers puisque deux adjoints d’Erik Spoelstra vont passer un entretien cette semaine. Il s’agit de Chris Quinn et Dan Craig, dont les noms circulent aussi un peu partout.

The Ringer rappelle aussi que Chauncey Billups, également sans expérience, et Dave Joerger ont passé un entretien.