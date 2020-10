Julius Randle découvre la méthode Thibodeau

Arrivé il y a un an aux Knicks, Julius Randle va déjà découvrir son troisième coach puisque c’est Tom Thibodeau qui a pris les rênes de l’équipe, succédant à Mike Miller, ancien assistant de David Fizdale. L’ancien intérieur des Lakers et des Pelicans faisait partie des plans de l’ancienne direction puisqu’il était le seul « free agent » à s’être engagé sur trois ans, et on saura très rapidement si Tom Thibodeau compte sur lui pour ramener les Knicks vers les sommets.

En attendant, les deux hommes ont effectué leurs premières séances ensemble, et Julius Randle a pu découvrir la méthode Thibodeau. « C’est un monstre dans les détails. Rien ne lui échappe » explique-t-il au New York Daily News. « Il s’assure que tout ce qu’on fait est fait comme il faut. Et on le fait à vitesse réelle. Il est à fond sur le fait qu’on se défie les uns les autres, et il nous pousse à nous améliorer. C’est un monstre dans les détails, et dans sa manière d’opérer pour nous défier. Pour nous, qui avons beaucoup de jeunes, c’est super d’être défié comme ça. »

Pour Julius Randle, qui n’est plus à ranger dans la catégorie « Jeunes », il était important d’être là pour cette première prise de contact collective avec un nouvel entraîneur. Les Knicks n’ont plus joué depuis sept mois, et peut-être qu’ils ne rejoueront que dans trois mois, mais chaque entraînement passé ensemble est essentiel.

« Pour moi, on a beaucoup de choses qui bougent, beaucoup de nouveaux visages… Que ce soit la direction, Thibs ou le nouveau staff, on veut essayer de changer les choses, de prendre le bon virage » poursuit-il ainsi. « Pour y arriver, on a besoin de passer du temps ensemble, du temps pour apprendre à se connaître, du temps pour connaître ce qui est important pour chacun. La chose que nous avons en commun, c’est la volonté de gagner, et c’était important pour moi de passer du temps avec le coach, le staff et bien sûr les joueurs. On ne s’était pas vu d’un moment, et on ne sait pas quand la prochaine saison reprendra. C’était important pour moi de le faire. »