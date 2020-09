Mike Brown va discuter avec les Pacers

Nate McMillan poussé vers la sortie, les Pacers ont entamé des recherches intensives pour trouver son successeur, et la liste des candidats envisagés par la franchise de l’Indiana ne cesse depuis de s’allonger.

Alors qu’on avait déjà évoqué Chauncey Billups, Becky Hammon et Will Hardy (Spurs), Dan Craig et Chris Quinn (Heat), Jamahl Mosley et Stephen Silas (Mavericks), Darvin Ham et Charles Lee (Bucks), Pat Delany (Magic), David Vanterpool (Wolves), Ime Udoka (Sixers), Jacque Vaughn (Nets), Nate Tibbetts (Blazers), Dave Joerger et Mike D’Antoni, c’est désormais Mike Brown qui va discuter avec les dirigeants du club.

Cela fait donc énormément de monde sur la ligne de départ, l’assistant de Steve Kerr n’étant pas favori.

Le GM des Pacers, Kevin Pritchard, recherche ainsi un entraîneur avec « une approche un peu plus moderne » que celle de Nate McMillan et ce n’est pas tellement le profil de Mike Brown, avant tout réputé pour son profil défensif, même si son passage dans la Baie de San Francisco, depuis 2016, est forcément intéressant.