Les Pacers vont rencontrer Chauncey Billups

Après Steve Nash, un autre grand meneur des années 2000 va-t-il connaître sa première expérience comme entraîneur principal en NBA ?

Bien décidé depuis sa retraite en 2014 à rester en retrait et jouer les commentateurs, Chauncey Billups avait fait savoir il y a quelques jours qu’il aimerait trouver un poste d’entraîneur. Indiana a sauté sur l’occasion : selon ESPN, les Pacers vont ainsi rencontrer celui qui a été champion avec l’ennemi Detroit dans le cadre de leurs recherches pour trouver le remplaçant de Nate McMillan.

Premier assistant de Tyronn Lue ?

Ce serait donc une première expérience pour Chauncey Billups, mais pas la première fois que les Pacers lancent une ancienne gloire dans le coaching : Isiah Thomas et Larry Bird avaient débuté leur deuxième carrière dans l’Indiana. Ce n’est plus la même direction en place, mais Larry Bird conseille toujours le président Kevin Pritchard.

Le MVP des Finals 2004 rejoint une longue liste de candidats potentiels : Becky Hammon et Will Hardy, assistants de Gregg Popovich aux Spurs, Dan Craig et Chris Quinn (Heat), Jamahl Mosley et Stephen Silas (Mavericks), Darvin Ham et Charles Lee (Bucks), Pat Delany (Magic), David Vanterpool (Wolves), Ime Udoka (Sixers), Jacque Vaughn (Nets), Nate Tibbetts (Blazers), Dave Joerger et Mike D’Antoni.

La concurrence est rude et ce sera partout pareil, d’autant qu’il n’y a que quatre postes vacants en NBA (Pacers, Sixers, Pelicans et Bulls). Mais Chauncey Billups peut se rassurer en se disant qu’il a toujours son plan B : Tyronn Lue lui aurait proposé d’être son premier assistant s’il quitte Los Angeles et retrouve un job de « head coach ».