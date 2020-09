Steve Nash nommé coach de Brooklyn !

On peut dire que personne ne l’avait vu venir. Alors que les noms des candidats s’accumulaient, les Nets viennent d’annoncer que c’est finalement Steve Nash qui sera le prochain coach de l’équipe, avec un contrat de quatre ans !

À 46 ans, le Canadien n’avait pourtant été évoqué par aucune rumeur, et c’est donc une énorme surprise.

« Après avoir rencontré un certain nombre de candidats accomplis, venant de différents horizons, nous savions que le choix serait difficile » a expliqué Sean Marks, le GM des Nets. « Avec Steve, nous avons un leader, un communicant et un mentor qui va obtenir le respect de nos joueurs. J’ai le privilège de le connaître depuis de nombreuses années. Parmi les plus grands leaders sur le terrain, j’ai été témoin de sa perspicacité basketballistique et de son approche altruiste, pour privilégier le succès collectif. Ses instincts pour le jeu, combinés à une capacité à communiquer et à unir les joueurs vers un but commun, vont nous préparer à être compétitifs au plus haut niveau dans la ligue. »

Conseiller chez les Warriors depuis cinq ans, Steve Nash y avait travaillé avec Kevin Durant et il a sans aucun doute la confiance de l’ailier, qui va revenir sur les terrains la saison prochaine.

Reste qu’il va découvrir le poste d’entraîneur, et que s’il devrait avoir le soutien de ses deux stars, Kevin Durant et Kyrie Irving, qui ne peuvent que respecter son parcours comme double MVP, il va directement être sous pression et va avoir besoin d’un staff solide. D’ailleurs, Brooklyn annonce que Jacque Vaughn reste comme premier assistant.