Chauncey Billups, futur assistant de Tyronn Lue ?

Il y a 15 mois, Tyronn Lue refusait le poste d’entraîneur des Lakers pour des raisons salariales, et peut-être qu’il ne le regrette pas. Aujourd’hui assistant de Doc Rivers aux Clippers, sa cote reste élevée puisque son nom circule à Brooklyn pour prendre éventuellement la suite de Jacque Vaughn, et surtout à la Nouvelle-Orléans où il pourrait remplacer Alvin Gentry, et ainsi retrouver son ancien dirigeant à Cleveland, David Griffin. On évoque aussi son nom à Philadelphie et Houston, si les Sixers et les Rockets étaient éliminés prématurément des playoffs.

On n’en est pas encore là, mais ESPN rapporte que Tyronn Lue aurait un atout de choix dans sa manche : Chauncey Billups. L’ancien meneur des Pistons, aujourd’hui consultant TV, serait prêt à faire le grand saut pour un poste de premier assistant de Tyronn Lue.

Il faut se souvenir que Chauncey Billups était plutôt enclin à devenir dirigeant après sa carrière de joueur, et il avait d’ailleurs refusé un poste aux Cavaliers en 2017. Aujourd’hui, il serait davantage attiré par le coaching, et il pourrait donc débuter comme bras droit de Tyronn Lue si ce dernier venait à décrocher un poste.

Amis de longue date, Tyronn Lue et Chauncey Billups partagent le même agent, et ils se fréquentent régulièrement puisque Chauncey Billups commente les matches des Clippers.

Leur tandem aurait ainsi l’expérience et le leadership afin de gérer de fortes personnalités comme Kyrie Irving et Kevin Durant à Brooklyn, ou de jeunes vedettes comme Zion Williamson et Brandon Ingram aux Pelicans.