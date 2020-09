Chauncey Billups postule pour un poste d’entraîneur

Alors que Steve Nash vient d’accepter un contrat de quatre ans avec les Nets, l’un de ses plus féroces adversaires sur les terrains, Chauncey Billups, fait savoir qu’il postule à un poste d’entraîneur, et selon Yahoo! Sports, son profil est étudié par les équipes à la recherche d’un coach. Il s’agit des Sixers, des Pelicans, des Pacers et des Bulls.

Aujourd’hui âgé de 43 ans, Chauncey Billups était dernièrement pressenti pour être le premier assistant de Tyronn Lue, si ce dernier trouve un job cet automne, mais il faut donc désormais le considérer comme un concurrent direct.

Comme Steve Nash, Chauncey Billups n’a pas d’expérience, mais son aura est intacte et il est très respecté par les joueurs et les dirigeants, notamment pour ses qualités de leader et les analyses qu’il dispense à la télévision.