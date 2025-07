Un contrat très peu garanti pour Duncan Robinson chez les Pistons

Comme Malik Beasley, englué dans une enquête pour avoir parié sur des matches NBA, ne sera pas conservé, les Pistons sont allés chercher leur shooteur ailleurs. Chez le Heat, en réalisant un « sign-and-trade » avec Duncan Robinson. En clair, Miami signe le joueur puis le transfère, en l’occurrence en échange de Simone Fontecchio.

Néanmoins, si Duncan Robinson arrive avec un contrat de 48 millions de dollars sur trois ans, HoopsHype nous apprend que son salaire est assez peu garanti finalement.

Si la première saison à 16.8 millions l'est totalement, la seconde en revanche, de 16 millions, est seulement garantie à hauteur de deux millions. Quant à la dernière, à 15.2 millions, elle ne l'est pas du tout…

En clair, l'ancien joueur de Miami est seulement certain de toucher 18.8 millions de dollars sur ce contrat, et si les Pistons le veulent, ils pourraient le couper dès la fin de saison prochaine et n'auraient alors qu'à lui verser deux petits millions de dollars pour s'en séparer.

Le joueur, qui sort d'une saison à 11 points de moyenne à 39% de réussite derrière la ligne à 3-pts, a donc tout intérêt à séduire dans le Michigan. Tandis que les dirigeants de Detroit, eux, s'offrent de la souplesse avec un tel contrat. Et peut-être aussi un atout afin de monter des échanges en cours de campagne.

Duncan Robinson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 MIA 15 11 39.1 28.6 66.7 0.1 1.1 1.3 0.3 0.7 0.3 0.3 0.0 3.3 2019-20 MIA 73 30 47.0 44.6 93.1 0.1 3.0 3.2 1.4 2.6 0.5 1.0 0.3 13.5 2020-21 MIA 72 31 43.9 40.8 82.7 0.1 3.4 3.5 1.8 2.5 0.6 1.1 0.3 13.1 2021-22 MIA 79 26 39.9 37.2 83.6 0.3 2.3 2.6 1.6 2.5 0.5 0.8 0.2 10.9 2022-23 MIA 42 17 37.1 32.8 90.6 0.2 1.5 1.6 1.1 1.8 0.3 0.7 0.0 6.4 2023-24 MIA 68 28 45.0 39.5 88.9 0.2 2.3 2.5 2.8 2.4 0.7 1.4 0.2 12.9 2024-25 MIA 74 24 43.7 39.3 88.7 0.2 2.0 2.3 2.4 1.8 0.5 1.2 0.1 11.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.