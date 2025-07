Spurs, Mavs et Rockets se mobilisent face aux inondations meurtrières dans le Texas

Nouvelle catastrophe naturelle et nouvelle mobilisation de la part de la sphère NBA. La Grande Ligue vient ainsi d'annoncer son intention de s'allier aux trois franchises texanes (Spurs, Rockets et Mavs) pour engager une contribution de 2 millions de dollars en soutien des victimes des inondations meurtrières dans le Texas.

« La famille NBA est bouleversée par les pertes humaines et les ravages causés par les inondations dans la région du Texas Hill Country. Nos pensées accompagnent toutes les personnes touchées par cette tragédie, et nous exprimons notre plus profonde gratitude aux premiers secours et aux bénévoles héroïques. Au milieu de tant de douleur, nous sommes inspirés par la force de la communauté texane, qui se mobilise en cette période extrêmement difficile », écrit la NBA dans son communiqué.

La somme engagée, également portée par le syndicat des joueurs, vise à « soutenir une aide immédiate et à long terme aux personnes les plus durement touchées ». Et elles sont nombreuses. Le bilan humain de la catastrophe provoquée par les crues subites de la rivière Guadalupe a franchi la barre des 100 morts selon un bilan communiqué hier.

Le Camp Mystic, colonie de vacances pour filles située au nord-ouest de San Antonio, a annoncé ce lundi que 27 de ses participantes et encadrants étaient morts dans les inondations qui ont dévasté la région.

La NFL va également contribuer

« C'est une catastrophe comme l'on n'en a pas vu en cent ans et c'est tout simplement atroce », a réagi dimanche Donald Trump, affirmant qu'il se rendrait « probablement » sur place vendredi. Et réfutant par ailleurs tout lien entre les coupes budgétaires dans les services météorologiques et ce lourd bilan humain.

L’engagement financier de la NBA, de l’union des joueurs et des équipes s’inscrit dans la lignée des efforts de secours déployés après la fusillade de masse survenue en 2022 à l’école primaire Robb, à Uvalde. Les Spurs avaient été nommés « Équipe humanitaire de l’année par ESPN » en 2023 lors des ESPYs en reconnaissance de leur engagement auprès de la communauté locale après cette tragédie qui avait coûté la vie à 19 enfants et deux enseignantes.

Sur cet épisode d'inondations, on notera également que la NFL a annoncé une mobilisation comparable. La NFL Foundation, les Dallas Cowboys et les Houston Texans vont unir leurs efforts pour verser 1,5 million de dollars.