Jordan Brand continue de mettre ses anciens modèles phare de la collection Air Jordan à l'honneur. C'est cette fois au tour de la Air Jordan 8 de revenir sur le devant de la scène avec ce coloris « Aqua », initialement sorti en 1993 et qui a ensuite été recommercialisé en 2007 et en 2015.

Michael Jordan n'a jamais porté ce coloris avec les Bulls. Il n'a officiellement porté cette paire qu'une fois, lors du du All-Star Game de 1993. La tige noire est associée à des parties en daim gris sur le talon et le col. À la base de l'empeigne et sur la semelle intermédiaire, on retrouve les touches de violet et aussi de bleu turquoise, couleur du maillot de l'Est au All-Star Game, qui donnent cet effet « aqua », également présent sur la languette pour entourer un « Jumpman » rouge.

La Air Jordan 8 « Aqua » est annoncée pour le 19 juillet, au prix de 215 dollars.

(Via SneakerNews)