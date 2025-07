Le Dream fait plier les Valkyries dans le dernier quart-temps

Affronter Golden State, sa défense et son intensité de jeu est toujours un défi, et Atlanta a souffert pendant trois quart-temps à la maison cette nuit avant de trouver la solution.

Face à des Valkyries qui évoluent toujours sans Carla Leite (dos) et avec une Janelle Salaün en mode reprise après son Euro (4 minutes), le Dream a en effet du attendre le dernier acte pour s'imposer (90-81), sous l'impulsion du tandem Howard-Hillmon, parfait relais d'une Allisha Gray inspirée.

La mission a été compliquée d'entrée lorsque le duo Burton-Billings a placé Golden State à +10 après 10 minutes (16-26). Il a alors fallu une Brittney Griner efficace pour ramener les siennes dans le droit chemin à la pause (43-46), puis les passages précieux de Brionna Jones et Allisha Gray pour rester au contact.

Un 15-2 qui a tout changé

À dix minutes du terme, Golden State était toujours en tête (64-68), mais a fini par sombrer en encaissant un 15-2 retentissant. Rhyne Howard a montré la voie en alignant trois paniers dont deux flèches de loin pour lancer la série.

Allysha Gray a surenchéri avec un 2+1 avant de voir Naz Hillmon porter le coup de grâce, sur un 2/2 à 3-points à son tour pour faire passer le Dream à +10 (87-77). En l'espace de six minutes, le momentum avait complètement changé de camp, guidant Atlanta vers sa 12e victoire.

En face, le collectif des Valkyries a encore montré tout son potentiel avec cinq joueuses à 11 points et plus et l'ensemble n'a pas été loin de réaliser un gros coup.

Mais la capacité de création et le socring de Carla Leite et Janelle Salaün ont manqué. Les protégées de Natalie Nakase vont à présent mettre le cap pour défier Indiana, qui pourrait pour sa part retrouver Caitlin Clark.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.