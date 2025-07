Une date de sortie officielle pour la Giannis Freak 7

Cette fois, la Giannis Freak 7 entre dans sa dernière ligne droite ! Les premières photos du modèle ont été dévoilés il y a quelques mois. C'est désormais officiel, et ce sera le coloris « Ignition » qui va ouvrir le bal.

Pour cette Giannis Freak 7, on distingue notamment une tige entre mesh et TPU sous un motif ondulé qui rappelle un peu la KD16. Mais surtout, c'est le retour du “Swoosh” inversé ! Après avoir opté pour une virgule dans le bon sens sur la Zoom Freak 5 et la Giannis Freak 6, le “ Greek Freak” opte ici pour un retour aux sources qui fait que la chaussure signature se démarque un peu de la concurrence niveau design. Enfin, on notera le travail remarquable effectué sur la semelle avec l'inscription “Antetokounmpo” qui apparaît sur les motifs du revêtement extérieur.

La Nike Giannis Freak 7 « Ignition » en orange, noir et gris. Le logo du joueur ressort en rose sur la languette, tout comme le « Swoosh » sur l'empeigne, assorti de contours en doré.

Sa sortie officielle est prévue pour 29 juillet au prix de 110 dollars.

(Via SneakerNews)