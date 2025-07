Alex Sarr va enchaîner la Summer League et la préparation de l’Euro

Alex Sarr pourrait vivre un été mouvementé. L'intérieur français des Wizards ne va en tout cas pas chômer ces prochaines semaines, puisque les Wizards l'ont intégré à leur effectif pour la Summer League de Las Vegas du 10 au 20 juillet prochain. Cela pourrait lui laisser un repos minimal avant de retrouver l'Equipe de France, et se battre pour une place à l'Euro 2025.

Voir un joueur qui vient de terminer sa première saison NBA être convoqué pour une Summer League n'a rien de très surprenant. Mais le timing cet été ne jouait pas en faveur d'Alex Sarr ou d'autres jeunes joueurs européens également appelés en sélection nationale. Le 2e choix de la Draft 2024 va ainsi devoir enchaîner la compétition estivale de la NBA avec la préparation des Bleus, dès le 24 juillet. Soit quatre petits jours de coupure pour se refaire une santé. C'est aussi une vraie prise de risque en cas de blessure, qui pourrait compromettre ses chances de participer au Championnat d'Europe et faire ses débuts en équipe de France A.

Alex Sarr sera notamment entouré lors de la Summer League de Bub Carrington, Kyshawn George et AJ Johnson, qui sortent eux aussi de leur saison rookie, de Dillon Jones, aussi débutant en 2024/25 et tout juste récupéré dans un échange avec le Thunder, ou encore des joueurs draftés par Washington cette année Tre Johnson III, Will Riley et Jamir Watkins. Pas de Bilal Coulibaly en revanche, sans surprise.

Les autres joueurs tricolores pré-sélectionnés pour l'Euro – comme Coulibaly – et qui auraient pu disputer la Summer League ont préféré se retirer. Zaccharie Risacher, pourtant lui aussi à la sortie de sa saison rookie, n'a pas été appelé par les Hawks. Ousmane Dieng (Thunder), Moussa Diabaté (Hornets) ou Nadir Hifi, qui avait participé à l'édition 2024 avec les Wolves, ne seront pas non plus de la partie à Las Vegas.

Alex Sarr tentera d'y faire oublier ses débuts en NBA la saison passée, qui l'avait vu signer un match affreux à 0/15 au tir contre Portland, et entrer du mauvais pied dans la ligue.

Alex Sarr Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 WAS 67 27 39.4 30.8 67.9 1.9 4.6 6.5 2.4 2.2 0.7 1.7 1.5 13.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.