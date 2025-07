Avec Mohamed Diakité, Ulm s’offre un nouveau prospect français

Killian Hayes, Pacôme Dadiet, Noa Essengue, et maintenant Mohamed Diakité. Le Ratiopharm Ulm perpétue sa tradition de formation de jeunes pousses françaises avec l'officialisation mardi de la signature de Mohamed Diakité.

L'ailier-fort (2m08, 19 ans) arrive de Saint-Quentin, où il n'a pas pu trouver du temps de jeu nécessaire pour poursuivre son éclosion. Habitué des Equipes de France jeunes, il va espérer suivre la trace de ses compatriotes passés par Ulm, qui a également permis à Juan Nunez ou Ben Saraf d'être draftés ces deux dernières années.

“Mo” Diakité pourrait emprunter la même voie qu'un Noa Essengue avant lui en alternant entre l'Orange Academy, qui évolue en troisième division allemande, et l'équipe fanion du Ratiopharm Ulm.

“J’ai hâte de travailler avec Mo” s'est félicité l'entraîneur Ty Harrelson dans un communiqué. “C’est un grand talent et je suis curieux de voir comment il va s’intégrer dans l’équipe.” Poste 4 capable d'évoluer dans l'aile, Mohamed Diakité présente quelques solides références : meilleur cinq de l'Euro U16 en 2022, puis invité au camp Basketball without Borders en 2024 aux côtés de Noa Essengue ou Nolan Traoré. Cette année, Mohamed Diakité s'est montré sérieux avec les espoirs du SQBB (16.2 points, 7.6 rebonds, 1.2 passe, 1.2 contre, 1.3 interception).

Des vrais débuts en pro avant la Draft NBA ?

“Dès que j’ai rencontré l’organisation, le staff et les coaches, j’ai su que c’était l’endroit idéal pour me développer en tant que joueur et en tant qu’homme” a réagi Mohamed Diakité, sevré de temps de jeu avec les professionnels de Saint-Quentin (29 minutes totales en Betclic Elite, 26 en Champions League). “J’ai hâte de découvrir l’ambiance de la Ratiopharm Arena.”

“Mo est un joueur français très prometteur” a décrit le directeur sportif d'Ulm, Thorsten Leibenath. “Il a des qualités athlétiques impressionnantes et peut devenir un attaquant très polyvalent avec son tir à longue distance. Lors de sa visite à Ulm, il a fait forte impression sur le terrain et sur les gens. Nous sommes impatients de l’aider à franchir la prochaine étape de sa carrière.”

Le club allemand, co-détenu par Isaiah Hartenstein, avait atteint cette saison la finale du championnat allemand, battu par le Bayern Munich, et disputera une nouvelle fois l'Eurocup, dans le même groupe que Bourg-en-Bresse.