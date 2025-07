Malcolm Brogdon intéresse pas mal de franchises

Bientôt une cinquième équipe en cinq ans pour Malcolm Brogdon ? Depuis 2021, le meneur de jeu n'a jamais pu enchaîner deux saisons dans la même équipe, avec des passages à Indiana et Boston, puis à Portland et Washington. Désormais libre, il n'a toujours pas trouvé de point de chute.

D'après Marc Stein, les Wizards seraient ouverts à l'idée de monter un « sign-and-trade » pour se séparer de Malcolm Brogdon afin de récupérer une contrepartie. Visiblement, les équipes intéressées sont nombreuses et pas des moindres.

La liste des franchises qui ont l'ancien meilleur sixième de l'année (2023) est effectivement plutôt prestigieuse puisqu'on retrouve les Clippers et les Lakers, mais aussi les Suns, ainsi que les Warriors, les Wolves ou encore les Pelicans, les Kings et les Bucks. Néanmoins, tout pourrait se débloquer quand la situation – une probable rupture de contrat – autour de Bradley Beal sera réglée.

L'ancien joueur d'Indiana et Milwaukee reste sur deux saisons écourtées (63 matches joués) à cause des blessures, et la saison passée, en 24 parties à Washington, et dans un rôle de mentor surtout, il avait tourné à 12.7 points, 4.1 passes et 3.8 rebonds de moyenne.

Malcolm Brogdon Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 MIL 75 26 45.7 40.4 86.5 0.6 2.2 2.8 4.2 1.9 1.1 1.5 0.2 10.2 2017-18 MIL 48 30 48.5 38.5 88.2 0.5 2.8 3.2 3.2 2.7 0.9 1.4 0.3 13.0 2018-19 MIL 64 29 50.5 42.6 92.8 1.0 3.5 4.5 3.2 1.6 0.7 1.4 0.2 15.6 2019-20 IND 54 31 43.8 32.6 89.2 0.9 4.0 4.9 7.1 1.8 0.6 2.4 0.2 16.5 2020-21 IND 56 35 45.3 38.8 86.4 1.0 4.2 5.2 5.9 2.0 0.9 2.1 0.3 21.2 2021-22 IND 36 34 44.8 31.2 85.6 0.9 4.2 5.1 5.9 2.0 0.8 2.1 0.4 19.1 2022-23 BOS 67 26 48.4 44.4 87.0 0.6 3.6 4.2 3.7 1.6 0.7 1.5 0.3 14.9 2023-24 POR 39 29 44.0 41.2 81.9 0.7 3.1 3.8 5.5 1.5 0.7 1.5 0.2 15.7 2024-25 WAS 24 24 43.3 28.6 88.0 0.9 2.9 3.8 4.1 1.2 0.5 1.6 0.2 12.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.