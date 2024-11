Malcolm Brogdon porte toujours le costume du vétéran

Après avoir été élu meilleur sixième homme de la saison 2022/23 avec les Celtics, Malcolm Brogdon a changé de cap. Il a été envoyé à Portland où il n’a disputé que 39 matches la saison passée et a dû jouer un rôle de mentor, loin des ambitions collectives de Boston.

Puis, cet été et alors qu’il disait vouloir rester dans l’Oregon, les Blazers décident de l’envoyer à Washington. Où il a commencé sa saison il y a dix jours maintenant, après avoir été blessé au pouce en octobre, et où les victoires seront rares (deux succès seulement, et onze défaites de suite actuellement). Encore une fois…

« Je ne veux même plus en parler. J’ai fait la paix avec la situation, je suis passé à autre chose. Je suis en bonne position en ce moment », assure-t-il après deux transferts en deux saisons. « J’en suis venu, après Portland, à accepter la situation. J’accepte d’être ici. Mon leadership est important pour les Wizards, ainsi que mes performances sur le parquet. »

Montrer l’exemple aux jeunes

Joueur important des Celtics, qui étaient à une victoire de refaire les Finals en 2023, Malcolm Brogdon ne peut plus penser à gagner des matches – il n’a connu la victoire qu’à 15 reprises en 2023/24 et toujours pas cette année – mais surtout à aider ses jeunes coéquipiers. Comme les Français Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr.

« Chaque année où je suis dans une équipe qui est en reconstruction, on apprend à être encore plus patient avec les jeunes. L’apprentissage, ce n’est pas facile. Ils sont encore inexpérimentés donc j’essaie d’être patient et de comprendre que c’est dur », raconte-t-il, lui qui est un des joueurs les plus expérimentés du groupe. « J’ai eu des vétérans qui étaient patients, d’autres qui ne l’étaient pas. Je veux être de ceux qui le sont toujours et qui veulent enseigner les bonnes manières. »

Pour cela, le ROY 2017 sait qu’il doit jouer à haut niveau pour que son discours auprès des jeunes passe mieux.

« Il faut montrer l’exemple. Il faut être là et jouer pour qu’ils vous respectent. On ne peut pas être un ancien qui ne fait que parler et parler, ou d’être sur le banc ou de ne pas être bon », estime celui qui sera libre l’été prochain et a donc tout intérêt à se montrer sous son meilleur profil s’il veut rejouer dans une équipe compétitive.

Malcolm Brogdon Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 MIL 75 26 45.7 40.4 86.5 0.6 2.2 2.8 4.2 1.9 1.1 1.5 0.2 10.2 2017-18 MIL 48 30 48.5 38.5 88.2 0.5 2.8 3.2 3.2 2.7 0.9 1.4 0.3 13.0 2018-19 MIL 64 29 50.5 42.6 92.8 1.0 3.5 4.5 3.2 1.6 0.7 1.4 0.2 15.6 2019-20 IND 54 31 43.8 32.6 89.2 0.9 4.0 4.9 7.1 1.8 0.6 2.4 0.2 16.5 2020-21 IND 56 35 45.3 38.8 86.4 1.0 4.2 5.2 5.9 2.0 0.9 2.1 0.3 21.2 2021-22 IND 36 34 44.8 31.2 85.6 0.9 4.2 5.1 5.9 2.0 0.8 2.1 0.4 19.1 2022-23 BOS 67 26 48.4 44.4 87.0 0.6 3.6 4.2 3.7 1.6 0.7 1.5 0.3 14.9 2023-24 POR 39 29 44.0 41.2 81.9 0.7 3.1 3.8 5.5 1.5 0.7 1.5 0.2 15.7 2024-25 WAS 4 23 42.9 25.0 81.8 1.0 2.5 3.5 1.8 1.5 0.5 1.2 0.0 10.2 Total 443 29 46.4 39.0 87.3 0.8 3.4 4.2 4.7 1.9 0.8 1.7 0.2 15.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.