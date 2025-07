Steve Kerr rend hommage à « la classe » de Kevon Looney

En difficulté cette saison, Kevon Looney a choisi de couper le cordon ombilical, et de quitter les Warriors dont il portait le maillot depuis 2015, date de son arrivée en NBA. Après une décennie, ou plutôt une dynastie à côtoyer les sommets, le voilà qui rejoint les Pelicans pour un contrat de deux ans.

Après sa lettre postée sur The Player's Tribune, Steve Kerr a pris son smartphone pour lui envoyer un message. « Ce fut tout simplement une expérience incroyable pour moi de te coacher », partage le coach des Warriors dans sa vidéo publiée sur les réseaux sociaux des Warriors. « Ton professionnalisme, ta dignité, ta classe, la façon dont tu t’es comporté, la façon avec laquelle tu as encadré tes jeunes coéquipiers. Et bien sûr, les contributions décisives que tu as apportées aux titres. »

On l'oublie, mais Kevon Looney n'a que 29 ans, et encore beaucoup d'années à apporter aux Pelicans et ailleurs. Mais à jamais son nom restera lié aux Warriors, avec qui il a remporté trois titres.

« On ne pourra jamais te remercier assez. Je ne pourrai jamais te remercier assez », poursuit ainsi Steve Kerr. « Je suis ravi pour toi et pour cette opportunité à La Nouvelle-Orléans… Merci pour tout. »

Pour l'instant, les Warriors n'ont toujours pas recruté le moindre joueur. La situation de Jonathan Kuminga les bloque, et il leur faudra pourtant signer un intérieur pour compenser le départ de Kevon Looney.

Kevon Looney Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 GOS 5 4 57.1 50.0 0.0 0.8 1.2 2.0 0.0 0.4 0.0 0.2 0.0 1.8 2016-17 GOS 53 8 52.3 22.2 61.8 0.8 1.5 2.3 0.5 1.2 0.3 0.3 0.3 2.5 2017-18 GOS 66 14 58.0 20.0 54.5 1.3 2.0 3.3 0.6 1.6 0.5 0.5 0.8 4.0 2018-19 GOS 80 19 62.5 10.0 61.9 2.4 2.8 5.2 1.5 2.6 0.6 0.6 0.7 6.2 2019-20 GOS 20 13 36.7 7.1 75.0 1.4 1.9 3.3 1.0 1.7 0.6 0.6 0.3 3.4 2020-21 GOS 61 19 54.8 23.5 64.6 1.9 3.4 5.3 2.0 2.2 0.3 0.6 0.4 4.1 2021-22 GOS 82 21 57.1 0.0 60.0 2.5 4.7 7.3 2.0 2.6 0.6 0.8 0.6 6.0 2022-23 GOS 82 24 63.0 0.0 60.6 3.3 5.9 9.3 2.5 2.7 0.6 0.5 0.6 7.0 2023-24 GOS 74 16 59.7 0.0 67.5 1.9 3.7 5.7 1.8 2.1 0.4 0.7 0.4 4.5 2024-25 GOS 76 15 51.4 40.0 56.6 2.4 3.6 6.1 1.6 2.0 0.6 0.5 0.5 4.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.