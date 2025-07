Kevon Looney raconte son souvenir le plus mémorable avec les Warriors

Arrivé en NBA en 2015, Kevon Looney aura passé une décennie à Golden State, remportant trois titres (2017, 2018 et 2022) avec la franchise californienne. Puis, cet été, il a signé à New Orleans pour deux saisons et 16 millions de dollars. Mais on ne quitte pas une franchise après une décennie sans dire un dernier au revoir.

Le désormais ex-pivot des Warriors a donc pris la plume et laissé une longue lettre dans The Player's Tribune.

« Sur les parquets, quand ma carrière sera terminée, je suis assez certain que le titre de 2022 restera la saison dont je me souviendrai le plus de ma carrière. J'ai joué les 82 matches. Pas de repos. 80 titularisations. Et désormais je suis un joueur sur lequel on peut vraiment compter », rappelle Kevon Looney. « Je suis sûr que la plupart des gens vont se souvenir de mes rebonds dans ces playoffs 2022. J'en avais pris 22 dans le Game 6 face à Memphis, 18 pour conclure la série contre les Mavericks. C'est sans doute ça mon héritage pour 2022. »

Quitter Golden State avec le sourire et un merci

Mais ce n'est pas celui du joueur, qui a un souvenir plus précis encore et plus fort de cette conquête. « Game 2 contre Dallas, à domicile, au Chase Center. Troisième quart-temps », décrit-il. Que s'est-il donc passé à ce moment-là ?

« Je suis à la ligne des lancers-francs et, soudainement, de nulle part, j'entends un bruit du public. Je suis un peu perdu », poursuit-il. « J'ai entendu des chants “MVP, MVP” pendant des années. Pour Stephen Curry, Klay Thompson, Kevin Durant. J'ai joué avec des joueurs de ce calibre. Donc je sais les reconnaître, mais je ne comprenais pas ce que les spectateurs criaient. Je me suis demandé si Curry allait entrer en jeu. Je ne pensais absolument pas que c'était pour moi. On rêve de ça quand on est gamin, mais ça ne pouvait pas être moi, mais… C'était le cas ! »

Comment réagir ? « Et quand je m'en suis rendu compte ? C'était un moment incroyable. J'avais déjà eu des “Loooon” du public, ce que j'adorais. Mais des “MVP” ? Pour moi ? Aussi longtemps que ma vie durera, c'est un moment que je n'oublierai jamais. Et Dieu merci, j'ai marqué mon lancer-franc. »

Kevon Looney termine sa lettre en expliquant que « toutes les fins n'ont pas à être tristes. Je quitte la Baie avec un énorme sourire sur le visage. Merci pour cette aventure ».

Kevon Looney Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 GOS 5 4 57.1 50.0 0.0 0.8 1.2 2.0 0.0 0.4 0.0 0.2 0.0 1.8 2016-17 GOS 53 8 52.3 22.2 61.8 0.8 1.5 2.3 0.5 1.2 0.3 0.3 0.3 2.5 2017-18 GOS 66 14 58.0 20.0 54.5 1.3 2.0 3.3 0.6 1.6 0.5 0.5 0.8 4.0 2018-19 GOS 80 19 62.5 10.0 61.9 2.4 2.8 5.2 1.5 2.6 0.6 0.6 0.7 6.2 2019-20 GOS 20 13 36.7 7.1 75.0 1.4 1.9 3.3 1.0 1.7 0.6 0.6 0.3 3.4 2020-21 GOS 61 19 54.8 23.5 64.6 1.9 3.4 5.3 2.0 2.2 0.3 0.6 0.4 4.1 2021-22 GOS 82 21 57.1 0.0 60.0 2.5 4.7 7.3 2.0 2.6 0.6 0.8 0.6 6.0 2022-23 GOS 82 24 63.0 0.0 60.6 3.3 5.9 9.3 2.5 2.7 0.6 0.5 0.6 7.0 2023-24 GOS 74 16 59.7 0.0 67.5 1.9 3.7 5.7 1.8 2.1 0.4 0.7 0.4 4.5 2024-25 GOS 76 15 51.4 40.0 56.6 2.4 3.6 6.1 1.6 2.0 0.6 0.5 0.5 4.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.