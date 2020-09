Becky Hammon va passer un entretien avec les Pacers

Qui va prendre la suite de Nate McMillan aux Pacers ? On évoquait la piste Mike D’Antoni, mais elle a du plomb dans l’aile puisque les Rockets envisagent de le prolonger, et ESPN rapporte qu’une dizaine de coaches vont passer un entretien à distance avec la direction de la franchise.

Il s’agit de Becky Hammon et de Will Hardy, assistants de Gregg Popovich aux Spurs, de Dan Craig et Chris Quinn (Heat), de Jamahl Mosley et Stephen Silas (Mavericks), de Darvin Ham et Charles Lee (Bucks), de Pat Delany (Magic), de David Vanterpool (Wolves), Ime Udoka (Sixers), Jacque Vaughn (Nets) et Nate Tibbetts (Blazers).

On note la présence de Jacque Vaughn, qui est, en principe, le premier adjoint de Steve Nash à Brooklyn, et à ses noms, il faut ajouter celui de Dave Joerger, l’ancien entraîneur des Kings et des Grizzlies.