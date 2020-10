Victor Oladipo : « Je suis un Pacer »

Free agent dans un an, Victor Oladipo aura la possibilité de quitter l’Indiana sans aucune contrepartie pour les Pacers. La franchise pourrait donc trouver un moyen de l’échanger d’ici là. Sauf si les deux camps s’accordent sur une prolongation, qui était dans les tuyaux il y a quelques mois.

Mais depuis, les Pacers ont été éliminés sèchement au premier tour des playoffs (par les futurs finalistes), l’entraîneur Nate McMillan a été licencié dans la foulée, et s’il a finalement joué, Victor Oladipo n’a pas beaucoup rassuré. Selon les dernières rumeurs, le problème des Pacers serait finalement plus compliqué que prévu puisque l’arrière aurait carrément des envies de départ. Rumeurs dont il s’est moqué lors d’un entretien avec Fat Joe.

« Je suis un Pacer, je suis un Pacer » a-t-il répété devant le rappeur. « Ces rumeurs sur Internet, je ne sais pas d’où elles viennent. Je suis juste concentré sur le fait de guérir mon genou en vue de la saison prochaine. »

« Je veux être le plus grand, avoir mon nom parmi les plus grands. Et pour ça il faut des bagues. »

Un moyen de rassurer les fans d’Indiana, même s’il s’est ensuite exprimé sur l’importance de gagner des trophées, peut-être un moyen de mettre la pression sur son club. Mais avec lui, Jeremy Lamb, Malcolm Brogdon, Domantas Sabonis et Myles Turner, la formation a de quoi tenter d’approcher le sommet de la conférence Est.

« Tous ceux qui me connaissent savent que je ne pense qu’à gagner » souligne-t-il. « C’est ce qui te définit. Beaucoup de gens disent qu’ils ne jouent pas pour l’argent, mais c’est pour ça que je vis moi. Je veux être le plus grand, avoir mon nom parmi les plus grands. Et pour ça il faut des bagues, des trophées. Je ne dis pas que Charles Barkley n’est pas un grand joueur mais au bout du compte, je veux pouvoir montrer à mes enfants, quand j’en aurai, que je faisais partie des grands et pour y arriver il faut leur montrer des trophées. C’est ce sur quoi je suis concentré. Je veux beaucoup de trophées. »