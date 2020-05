« The Last Dance », Épisodes 7 et 8 : les sources de motivation de Michael Jordan

Indiana veut miser sur le long terme avec Victor Oladipo Le contrat de l’arrière des Pacers prendra fin à l’issue de la saison 2020-2021. Reste à savoir comment opérer, entre l’incertitude économique due à la pandémie de Covid-19 et la volonté des Pacers d’offrir le plus long et le meilleur contrat possible.