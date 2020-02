Victor Oladipo n’est pas encore véritablement de retour

La conclusion de son premier match avec ce shoot décisif contre les Bulls avait fait illusion. Mais Victor Oladipo avait déjà raté son match, shootant à 2/8 dont un vilain 1/7 à 3-pts. Depuis, ça ne s’est pas amélioré puisque l’arrière tourne à 29% de réussite, dont 23% à 3-pts, et que les Pacers sont en pleine crise avec six défaites de rang…

En manque évident de rythme et toujours bloqué sous la barre des 30 minutes de temps de jeu, l’arrière peine à trouver ses sensations. Frustrant, non ?

« J’ai manqué une année entière de basket, et pas seulement : j’ai manqué le plus haut niveau dans le monde du basket », précise-t-il. « Je ne suis pas frustré. Car je sais que ces shoots, je peux les mettre. Je dois simplement synchroniser mon corps et mon esprit. Je ne suis pas débile : en étant absent pendant un an à cause d’une grosse blessure, je sais que ça va demander du temps. »

La crise que traverse Indiana actuellement n’est pas uniquement liée au retour de Victor Oladipo, mais il est clair que l’ancien All-Star n’aide pas vraiment ses coéquipiers. Quand il est sur le parquet, les Pacers inscrivent en moyenne seulement 96.3 points sur 100 possessions (sans lui, c’est 113.8 points) et ils sont battus de 14.4 points d’écart. Il faut donc en passer par là pour ensuite obtenir une meilleure version de « V.O ».

« Il vit son mois d’octobre là », compare Nate McMillan. « Il est en recherche de rythme et il ne le trouvera pas s’il ne shoote pas et ne retrouve pas sa confiance. La seule façon de réussir cela, c’est par le jeu. »

Les Pacers espèrent que la coupure autour du All-Star Game va permettre de faire du bien au groupe, afin d’endiguer cette mauvaise séquence (pire série de défaite depuis février 2017), mais aussi à Victor Oladipo. Sauf qu’avant ce repos, il reste un affrontement très compliqué à négocier avec la réception ce mercredi soir des Bucks.