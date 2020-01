Retour décisif pour Victor Oladipo

Il avait annoncé avant la rencontre ne pas espérer « faire des miracles ». Chacun mettra la notion de miracle où il le souhaite, mais Victor Oladipo a réussi quelque chose de fort face aux Bulls.

Pas dans sa performance, assez médiocre mais logique puisqu’il n’avait pas joué depuis un an, avec 9 points à 2/8 au shoot dont 1/7 à 3-pts, 4 passes en 21 minutes, mais avec son shoot décisif dans le « money time ». « On ne le dirait pas, mais c’est très difficile », commente Jeremy Lamb. « Il est de retour et inscrit le plus gros tir du match, pour qu’on ait une chance de gagner le match. C’est énorme. »

Il reste quinze secondes à jouer et les Pacers sont menés de trois points (97-100). Victor Oladipo se retrouve à 10 mètres du cercle, face à Chandler Hutchison.

Il fixe son défenseur du regard et ne dribble pas avant d’envoyer un shoot qui transperce le cercle. Un sacré tir, surtout pour un joueur de retour après une si longue absence et maladroit durant l’intégralité de la soirée.

« On aurait dit l’ancien Victor sur quelques possessions »

« C’est la Mamba Mentality », livre l’arrière, en référence à Kobe Bryant. « Qu’aurait-il fait dans ces moments ? Je sais que je peux les mettre ces tirs. Quand je tente ma chance, je ne pense pas aux six shoots manqués avant. Je ne pense qu’au shoot que je prends. Je reste dans l’instant, j’ai appris ça de Kobe. Hutchison ne s’attendait pas à ce que je shoote comme ça. J’ai d’abord regardé si l’action prévue pouvait prendre forme. Ce ne fut pas le cas, donc je me suis mis en mode V.O. »

Au meilleur moment pour les Pacers, comme le souligne Nate McMillan. Indiana finira par s’imposer en prolongation. « Je ne l’ai pas vu jouer aussi vite », constate le coach. « Depuis son retour, pendant les entraînements d’octobre, novembre, décembre et janvier, je n’ai pas observé une telle vitesse chez lui. On aurait dit l’ancien Victor sur quelques possessions. Il a été très bon. »

Difficile de faire plus beau scénario pour Victor Oladipo et ses coéquipiers. Certes, l’arrière va devoir retrouver son rythme et s’intégrer dans un groupe qui tourne très bien depuis le début de saison, mais sa présence va apporter un souffle à ses coéquipiers. « Quand il a shooté, je savais que ça allait rentrer », a livré Domantas Sabonis. « C’est incroyable, il le mérite. Il a tellement bossé pour revenir. »

« On voulait ça pour lui, pour les fans », ajoute et conclut Malcolm Brogdon. « On savait à quel point il était impatient et à quel point l’énergie était présente dans la salle. Ça fait du bien de prendre cette victoire. »