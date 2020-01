De retour ce soir, Victor Oladipo ne s’attend « pas à faire des miracles »

« Je suis très heureux pour lui, c’est une bonne chose pour la ligue qu’il revienne. » Les mots de Jim Boylen ne concernent pas l’un de ses (nombreux) joueurs bloqués à l’infirmerie et qui ferait son retour. Mais un adversaire pour le déplacement de ses Bulls à Indiana la nuit prochaine : Victor Oladipo. Après un an d’absence, l’arrière des Pacers doit effectuer son grand retour.

S’il a récemment assuré vouloir revenir sans appréhension, le double All-Star ne se fait pas d’illusion pour autant. « Je ne m’attends pas à faire des miracles mais simplement à jouer au basket au mieux de mes capacités. Je sais que je vais progresser avec le temps, je dois être patient avec mon corps et avec le jeu. Je sais que ce ne sera facile mais je suis un compétiteur. »

Un compétiteur qui va devoir s’intégrer à des lignes arrières largement renouvelées durant son absence. Malcolm Brogdon, Jeremy Lamb et T.J. Warren, arrivés tous les trois cet été, sont titulaires et font tourner la boutique, avec Domantas Sabonis, depuis le début de la saison.

Tout le monde va devoir se sacrifier

Nate McMillan va ainsi devoir trouver des minutes au revenant et revoir ses rotations. Le coach des Pacers a déjà indiqué que Victor Oladipo disposera d’un temps de jeu limité jusqu’à la pause liée au All-Star Game.

« Ce sera la première fois que tous nos joueurs sont de retour, » constate le coach, « et chacun de nous allons devoir nous sacrifier, même Victor. Tout ne va pas tourner autour de lui, il s’agit de l’équipe. Les rôles et la rotation vont changer. » Son match de retour, la nuit prochaine, ne sera donc qu’une première étape dans sa réintégration. À l’instar de son joueur, Nate McMillan prône la patience.

« Quand on est sur la touche autant de temps, on ne revient pas comme ça. Une année, c’est long et ça prend du temps de retrouver le timing et du rythme. Donc je ne m’attend pas à ce qu’il soit le Victor d’autrefois. »