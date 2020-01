Victor Oladipo prêt à revenir sans appréhension

« Je ne vais pas me faciliter les choses, d’aucune manière. Je ne vais pas me remettre en question ou essayer de prendre mon temps. Je vais y aller à fond et être agressif. Je vais leur rentrer dedans et je ne vais pas me défiler, parce que je ne suis pas comme ça. Je n’ai plus joué au basket depuis presque un an donc ce ne sera peut-être pas parfait. Mais ma mentalité ne changera jamais. »

À l’approche de son retour, Victor Oladipo est chaud comme une baraque à frites. Voilà bientôt un an que le « go-to-guy » d’Indiana n’a plus foulé un parquet NBA, suite à sa rupture du tendon du quadriceps.

Sur une série de trois victoires, les Pacers vont recevoir Minnesota demain soir avant de partir sur un road-trip de cinq matchs à l’Ouest. Victor Oladipo fera son retour ensuite, le 29 janvier prochain face aux Bulls. Ce sera alors la fin d’un « combat difficile, quelque chose dont je me souviendrai toujours ».

Dans les moments compliqués traversés par « Vic », sa mère a été une source de motivation précieuse, l’encourageant à être un « meilleur joueur » qu’avant sa blessure. « Elle m’a dit que c’était un test », ajoute-t-il.

Retrouver le rythme

Pour réussir au mieux cette dernière ligne droite et ce retour à la compétition, le joueur va rester à Indianapolis et s’entraînera avec l’équipe de G-League. Reste la question du rythme et de sa place dans le cinq majeur ou non dès le 29 janvier. Pour le coach des Pacers, un comeback en douceur serait plus judicieux.

« Il doit jouer, » rappelait récemment Nate McMillan pour que son protégé retrouve ses sensations. « Tout ça reviendra une fois qu’il aura retrouvé les parquets et qu’il aura quelques matchs derrière lui. Il n’y a aucune chance pour qu’il retrouve sa pleine condition de match sans en disputer quelques-uns. La NBA a changé dans la façon dont les joueurs s’entraînent. Les entraînements vraiment exigeants s’arrêtent après le training camp. »

La mission du coach d’Indiana ne sera donc pas simple, entre l’envie de Victor Oladipo de montrer qu’il est de retour et le besoin de ne pas le griller, d’autant plus alors que son équipe tourne plutôt bien, les Pacers pointant ce jeudi à un cheveu de la quatrième place à l’Est.