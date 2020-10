Un assistant du Heat a impressionné les Pacers

Les semaines passent, et les Pacers n’ont toujours pas désigné de remplaçant à Nate McMillan, coupé après l’élimination au premier tour face au Heat. Si Indiana prend son temps, c’est tout simplement parce que la direction souhaitait rencontrer Dan Craig, un assistant de Miami, et c’est chose faite depuis vendredi.

Selon le Miami Herald, l’adjoint d’Erik Spoelstra aurait impressionné lors de son entretien, et il serait désormais le principal adversaire de Chris Finch, assistant aux Pelicans, et favori pour le poste. Âgé de 38 ans, il est aux côtés d’Erik Spoelstra depuis sept ans sur le banc du Heat. Il s’était notamment illustré en G-League pendant la saison 2015-2016. Aux commandes des Sioux Falls Skyforce, il avait remporté le titre et le trophée de coach de l’année dans la ligue de développement. Un parcours qui rappelle forcément celui de Nick Nurse…

Si ce duel entre Dan Craig et Chris Finch se confirme, cela signifierait du même coup que les candidatures de Mike D’Antoni et de Chauncey Billups ont du plomb dans l’aile.

Rappelons que les Pacers ne sont pas la seule équipe sans coach, puisque le Thunder, les Rockets et les Pelicans n’ont toujours pas nommé d’entraîneur. Dan Craig serait d’ailleurs également sur les tablettes des Pelicans.