Erik Spoelstra fustige le licenciement de Nate McMillan

La nouvelle tombée ce mercredi a été une surprise : Nate McMillan a été remercié par les Pacers. Même si cela intervient après une nouvelle élimination au premier tour et un « sweep » contre le Heat, le coach avait été prolongé il y a seulement deux semaines…

C’est donc le timing et les circonstances qui gênent son dernier adversaire en playoffs, Erik Spoelstra.

« C’est un double discours », regrette le coach de Miami au Sun Sentinel. « Il y quinze jours, avant le début du premier tour, il est prolongé… C’était une fausse prolongation, donnée aux médias, pour calmer les choses. Puis après la série, prendre une décision aussi rapide, c’est décevant et ridicule. »

Surtout que Nate McMillan a joué de malchance depuis deux saisons, avec l’absence en playoffs de Victor Oladipo en 2019 et celles de Domantas Sabonis et Jeremy Lamb cette année.

« On a un incroyable respect pour Nate, son staff et ce qu’ils ont réalisé cette saison », poursuit Erik Spoelstra. « Une des grandes questions de la bulle, ça a été la disponibilité des joueurs. Un de leurs meilleurs éléments n’était pas là, ainsi qu’un joueur de complément. Toutes les rencontres de ce premier tour ont été disputées. »

Une drôle de prolongation

Sans oublier qu’en 2017, les Pacers avaient été éliminés par les Cavaliers avec seulement 16 points d’écart sur l’ensemble de la série, puis la saison suivante, en 2018, ils avaient poussé ces mêmes Cavaliers à un Game 7. Indiana stagne donc au premier tour depuis un bon moment, et le club l’a (peu élégamment) fait remarquer en plaçant le bilan (3-16) en playoffs de Nate McMillan dans le communiqué de licenciement, mais il ne semble pas manquer grand-chose à cette équipe pour franchir cette étape.

Les dirigeants ont été impatients et cela permet à Erik Spoelstra de souligner l’attitude des siens en Floride, qui l’ont toujours conservé, depuis 2008, malgré des moments parfois compliqués.

« J’ai connu des séries comme ça, où on est éliminé, et chacun dans la franchise s’est donné de l’espace et du temps pour regarder les choses de manière objective. Et j’ai été le grand bénéficiaire de cette stabilité. »

À noter tout de même qu’ESPN a précisé les détails de la prolongation de contrat de Nate McMillan, les Pacers ayant retravaillé les détails de sa prochaine saison avant de placer une « team option » sur celle d’après. Une prolongation qui ne coûtait donc pas grand-chose au club, même si l’annonce et le timing restent particulièrement bizarres.