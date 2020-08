La régularité des Pacers : un petit tour et puis s’en va…

Au moins, on ne peut pas leur reprocher de manquer de régularité… Battus cette nuit par le Heat dans la quatrième manche, les Pacers disent de nouveau au revoir aux playoffs dès le premier tour. Ils avaient déjà été « sweepés » par les Celtics la saison passée. Même sanction encore deux ans plus tôt, face aux Cavaliers, en 2017.

Après avoir connu deux finales de conférence Est consécutives en 2013 puis 2014, Indiana vient de subir cinq éliminations de suite au premier tour. De l’effectif de la saison 2015-2016, il ne reste que Myles Turner, seul Pacer à avoir connu ces cinq éliminations donc.

Auteur de 22 points, 14 rebonds et 5 contres, son meilleur match de la série, le pivot est sans doute le plus frustré de tous : « À un moment donné, on doit passer un cap, sérieux. Cinq années en playoffs, cinq éliminations au premier tour. Je prends cette merde de façon personnelle. On doit trouver un moyen. »

Priorité à la santé

Ce « moyen » est peut-être tout simplement lié à la santé des joueurs. Déjà privés de Victor Oladipo lors des derniers playoffs, les Pacers ont cette année dû faire sans Domantas Sabonis, qui s’est imposé comme le meilleur joueur de l’équipe en devenant All-Star, en l’absence de l’arrière. Plus tôt dans la saison, Indiana a aussi dû faire une croix sur un bon joker offensif, en la personne de Jeremy Lamb.

Soit deux absents de choix face à une équipe de Miami qui, elle, a pu se reposer sur tous ses cadres.

« Nous avons besoin de toutes nos forces, » remarque logiquement Nate McMillan. « On n’a pas vu cette pleine puissance collective sur plus de cinq ou six matches. Lorsque Victor est revenu, certains de nos joueurs étaient blessés. Donc nous n’avons pas beaucoup vu cette combinaison, un cinq avec Victor, Malcolm (Brogdon), (TJ) Warren, Domas et Myles. Je ne sais pas le nombre exact mais je sais que ce n’est pas plus de dix matches. »

Victor Oladipo a « beaucoup appris »

Nate McMillan pense ainsi qu’il faudra attendre la saison prochaine, avec une équipe en pleine forme, pour juger ces Pacers, renforcés l’été dernier avec l’arrivée de Malcolm Brogdon.

L’association de ce dernier avec Victor Oladipo sera scruté de près. « Il n’a pas passé beaucoup de temps sur le parquet avec nos titulaires, sur les extérieurs avec Malcolm ou Warren, » poursuit le technicien. « Victor n’a pas voulu revenir et prendre le contrôle. Il a essayé de s’intégrer au groupe que nous avons. »

Ce même Victor Oladipo, qui avait fait durer le suspense avant d’intégrer la « bulle », assure qu’il était « lentement mais sûrement » en train de retrouver son rythme, après de longues périodes sans compétition à cause de sa blessure, puis de la suspension du championnat.

Plutôt que de penser à l’échéance de son contrat, à l’issue de la saison prochaine, l’arrière connaît sa priorité : « Au final, je sais ce sur quoi je dois me focaliser, ce que je dois faire pour renforcer mon genou, ce que je dois faire pour être meilleur en tant que joueur et personne. J’ai beaucoup appris de cette année et de cette série. Donc je dois continuer à bosser. »