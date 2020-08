Victor Oladipo entretient le suspense sur sa participation au premier match des Pacers

Jouera ? Jouera pas ? Depuis de longues semaines, Victor Oladipo demeure hésitant, annonçant d’abord qu’il allait intégrer la « bulle » sans jouer, puis se déclarant à la disposition de son coach. À quelques heures du premier match officiel des Pacers à Disney World, impossible de savoir s’il sera en tenue pour affronter les Sixers.

« Je me suis senti bien aujourd’hui. Alors nous verrons ce que demain nous réservera. On est au jour le jour, mais je suis optimiste, » a-t-il déclaré avant de tempérer ses propos. « Au bout du compte, qui sait comment mon genou réagira si je joue demain. C’est une circonstance malheureuse mais je dois juste jouer et voir. J’aimerais pouvoir vous dire que je suis dans le coup pour le long terme, mais je me trouve dans une situation différente ».

Tous les feux sont au vert

Victor Oladipo a pourtant participé à tous les entraînements ainsi qu’aux trois « scrimmages » de son équipe. En l’absence de Domantas Sabonis, le forfait de l’arrière des Pacers serait un autre gros coup dur pour Nate McMillan qui n’a pu que donner rendez-vous demain aux médias au sujet de la participation de son joueur majeur.

Ce dernier a toutefois confirmé qu’il se sentait bien, même mieux qu’au début de l’année, donnant même un avis enjoué sur la formule proposée par son coach pour compenser l’absence de Domantas Sabonis, en faisant passer TJ Warren en 4 et avec Aaron Holiday et lui sur les ailes.

« Ce sera fun de jouer plus vite, » a-t-il ajouté. « C’est clair que Domas nous manque et qu’on a besoin de lui, mais c’est notre façon de nous adapter ».

Pour résumer, tous les voyants sont au vert, mais Victor Oladipo semble toujours aussi prudent suite à sa rupture du tendon du quadriceps datant du 23 janvier 2019.

Après Philly ce samedi, les Pacers enchaîneront un back-to-back lundi et mardi face à Washington puis Orlando.