Victor Oladipo fait une croix sur la fin de saison

Il a longuement hésité mais, finalement, Victor Oladipo a décidé de ne pas participer à la fin de saison à Orlando.

Victime d’une rupture du tendon du quadriceps la saison dernière, l’arrière des Pacers était revenu pour 13 matchs dans cette campagne, montant doucement en puissance. Mais l’épidémie du Covid-19 a mis sa progression en pause, et le All-Star n’a jamais réussi à se convaincre que rejoindre la « bulle » était le bon choix.

« Je veux vraiment jouer, et en tant que compétiteur et coéquipier, c’est déchirant pour moi », explique-t-il à The Athletic. « J’ai l’impression d’être à un bon moment ma rééducation et de me rapprocher de plus en plus d’être à 100 %. Avec toutes les variables, la manière dont je dois augmenter ma charge de travail à cinq-contre-cinq, le risque accru de blessure des tissus mous qui pourrait retarder ma rééducation, et à la configuration exacte de la bulle qui n’est pas totalement connue, je n’arrive pas à être à l’aise avec l’idée de jouer. Je dois être intelligent et cette décision n’a pas été facile, mais je crois sincèrement que continuer sur la voie que je suis en train de suivre et être en pleine santé pour la saison 2020-21 est la bonne décision pour moi. »

Pour son préparateur physique, Luke Miller, le risque d’une nouvelle blessure semble ainsi trop important.

« Le tendon du quadriceps lui-même n’est pas inquiétant – ce sont les autres tissus mous qui l’entourent », décrit-il. « Les recherches montrent que dans un délai d’environ deux ans, au retour d’une blessure importante et d’une chirurgie majeure, les joueurs sont plus susceptibles de se blesser à cause d’un manque au niveau du quadriceps. C’est beaucoup demander à Vic de revenir en trois semaines pour jouer du cinq-sur-cinq et les playoffs. »

Toutes les équipes sont ainsi inquiètes pour les tissus mous (muscles, tendons ligaments…) des joueurs avec cette reprise accélérée. Et c’est d’autant plus vrai pour Victor Oladipo.

« Les tissus mous doivent s’adapter. La seule façon dont ils peuvent s’adapter, c’est en se renforçant. C’est une préoccupation pour tout le personnel médical, pour chaque joueur qui participera à la reprise. Nous ne sommes pas inquiets pour le tendon, c’est autre chose qui pourrait arriver, d’autant que la fenêtre de huit semaines dont on disposera après la saison est très courte, » conclut ainsi Luke Miller.