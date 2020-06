Le 24 juin 1995, les Raptors et les Grizzlies composent leur premier effectif

Toutes les équipes s’inquiètent pour les muscles, les tendons et les ligaments lors de la reprise Avec une préparation à cinq-contre-cinq très courte, et certains joueurs en quarantaine en attendant de ne plus être contagieux du Covid-19, les risque de blessures à Orlando inquiète…