Wizards : Davis Bertans choisit de ne pas reprendre la saison

Les chances de Washington de décrocher la 8e place à l’Est n’étaient déjà pas très élevées, et elles deviennent infimes… En accord avec ses dirigeants, Davis Bertans a décidé de faire une croix sur la reprise de la saison, et il ne jouera donc pas à Orlando les huit derniers matches de saison régulière. En revanche, il participera aux entraînements, tandis que ses dirigeants ont la possibilité de signer un joueur supplémentaire pour le remplacer.

Selon ESPN, c’est par mesure de précaution, en prévision de la « free agency », que le Letton a choisi de ne pas prendre de risque, et c’est le signe que sa prolongation de contrat sera la priorité des dirigeants. L’ancien ailier-fort fuyant des Spurs est tout simplement devenu l’un des meilleurs shooteurs à 3-points de la NBA, et le nouveau GM est impatient de l’associer à John Wall et Bradley Beal.

« Il n’y a jamais eu le moindre doute dans mon esprit sur le fait que nous voulions le garder. Mais plus vous dites que vous voulez garder quelqu’un, plus les équipes ne veulent pas vous croire et continuent d’appeler, » expliquait Tommy Sheppard en février. « Nous sommes tous deux d’accord pour dire que la situation a été excellente pour nous comme pour lui. Et quand quelqu’un me dit que c’est là qu’il veut être, je le prends au pied de la lettre. »

Cette saison, Davis Bertans touchait 7 millions de dollars, et en doublant ses stats, il peut espérer en faire de même avec son salaire.