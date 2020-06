Santé, assurances, famille… Les joueurs valident le plan de reprise de la NBA

La NBA et le syndicat des joueurs viennent de faire un pas de plus vers Orlando. Adrian Wojnarowski rapporte que les deux parties viennent en effet toutes deux de valider les termes de la convention collective révisée.

Ce « CBA » actualisé, du fait de la situation sanitaire, valide ainsi la plupart des ajustements déjà évoqués ces derniers jours, telles que les nouvelles dates de la « free agency » par exemple.

Cet accord prévoit également l’ouverture d’une « mini free agency », qui démarre ce mardi à midi (heure locale) pour une durée d’une semaine. Le journaliste d’ESPN précise par ailleurs que le remplacement d’un joueur contaminé par le Covid-19 doit avoir lieu au plus tard dans les sept jours après la confirmation que ce cas est positif.

Toujours selon ESPN, la ligue et le syndicat des joueurs se sont entendus pour la mise en place d’un plan d’assurance amélioré pour les joueurs se rendant à Orlando, qui couvrirait les blessures, graves ou non, et les soucis de santé liés au virus. Cette assurance de groupe potentielle couvrirait les joueurs pour plusieurs millions de dollars, et elle concerne notamment les stars de la Draft 2017 comme Jayson Tatum ou Donovan Mitchell qui doivent signer leur premier gros contrat cet été, ou plutôt cet automne puisque la « free agency » débutera le 18 octobre prochain.

23 au 30 juin : période pour signer des free agents pour la reprise de la saison

30 juin : début des training camp sans entraînement collectif

7 au 9 juillet : arrivées des franchises à Orlando pour les entraînements collectifs

30 juillet : reprise de la saison régulière avec huit matches par équipe

15-16 août : si besoin, tour préliminaire entre les 8e et 9e de chaque conférence

18 août : début du premier tour des playoffs

25 août : « lottery » de la Draft 2020

1er septembre : début des demi-finales de conférence

15 septembre : début des finales de conférence

30 septembre : début des Finals

6 octobre : date-butoir pour les « underclassmen » pour confirmer leur inscription dans la Draft

13 octobre : si besoin, Game 7 des Finals

16 octobre : Draft 2020

18 octobre : début de la free agency à 18h00 heure de New York (minuit en France)

19 au 23 octobre : le moratoire avant l’officialisation des signatures