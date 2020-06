La NBA décale la Draft et donne les dates de la « free agency »

La NBA continue de peaufiner son calendrier pour la reprise de la saison, mais aussi la préparation la suivante, et ESPN annonce que la Draft aura finalement lieu le 16 octobre, et non le 15 octobre comme prévu. Ce petit décalage d’une journée permet à la NBA d’annoncer que la « free agency » débutera 48 heures plus tard, le 18 octobre. On peut donc s’attendre à trois jours extrêmement animés, d’autant que la saison NBA aura pris fin quelques jours auparavant.

On a aussi appris que les franchises NBA auront une semaine, à partir de mari prochain, pour signer des joueurs sans contrat. On pense à Tyler Johnson, qui serait dans le viseur des Rockets, mais aussi à J.R. Smith et Jamal Crawford, qui n’ont pas encore joué cette saison.

23 au 30 juin : période pour signer des free agents pour la reprise de la saison

30 juin : début des training camp

7 au 9 juillet : arrivées des franchises à Orlando

30 juillet : reprise de la saison régulière avec huit matches par équipe

15-16 août : si besoin, tour préliminaire entre les 8e et 9e de chaque conférence

18 août : début du premier tour des playoffs

25 août : « lottery » de la Draft 2020

1er septembre : début des demi-finales de conférence

15 septembre : début des finales de conférence

30 septembre : début des Finals

6 octobre : date-butoir pour les « underclassmen » pour confirmer leur inscription dans la Draft

13 octobre : si besoin, Game 7 des Finals

16 octobre : Draft 2020

18 octobre : début de la free agency à 18h00 heure de New York (minuit en France)

19 au 23 octobre : le moratoire avant l’officialisation des signatures

On rappellera que dans l’idéal, la NBA aimerait ensuite reprendre la prochaine saison le 1er décembre avec des « training camp » qui ouvriraient le 10 novembre. Mais le syndicat des joueurs est opposé à ces dates, trop proches selon lui des Finals 2020.