Evan Fournier hésite à tester la « free agency »

Le 7 juillet 2016, Evan Fournier paraphait un contrat de 85 millions de dollars sur cinq ans avec le Magic. Un contrat de type 4+1 avec la possibilité de tester le marché en juillet 2020, via une « player option ». Ce n’était qu’une formalité, et depuis un an, on évoquait son nouveau contrat avec la possibilité de toucher le jackpot, à Orlando ou ailleurs. Sauf que la crise liée à l’épidémie de coronavirus est passée par là, et aujourd’hui, le Français n’est plus sûr de rien.

« Si tout ce bordel n’était pas arrivé, j’aurais fait jouer mon option pour tester le marché. Là, je ne peux pas vous dire… » reconnaît-il dans les colonnes de Sport24. « Je ne sais pas comment ça va se passer au niveau des salaires la saison prochaine, le « salary cap », si les équipes intéressées voudront prendre un risque… Je ne sais pas. Quoi qu’il arrive, il me reste encore un an. C’est une certaine forme de sécurité. Je verrai. Après tout ce bordel, je vais peser le pour et le contre. Je verrai qui est intéressé, pour combien. Voir si ça vaut le coup. Aujourd’hui en tout cas, je ne suis pas sûr du tout d’utiliser mon option. Je n’en ai aucune idée, je n’ai pas les cartes en main. »

Fournier doit toucher 17 millions de dollars en 2020/21, et être free agent en 2020 était idéal pour revaloriser son salaire et décrocher un nouveau contrat sur plusieurs saisons. En effet, la « free agency » 2020 s’annonce très moyenne, sans superstar sur le marché, et des éléments comme Fournier pouvaient en profiter pour trouver un beau contrat. Mais ça, c’était avant crise, et la perspective pour la NBA de perdre plusieurs milliards de chiffre d’affaires.

A l’inverse, la cuvée 2021 s’annonce très relevée, et si le salary cap perd 20 à 30%, les franchises se concentreront encore davantage sur les superstars, et il restera beaucoup moins d’argent pour les autres.