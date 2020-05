Il y a quelques mois, le « salary cap » de la saison 2020-2021 était annoncé à 116 millions de dollars, et la « luxury tax » à 141 millions.

La crise avec la Chine en octobre 2019 est venue mettre un coup à ces prévisions, même si la ligue avait limité la casse avec 115 millions de dollars de masse salariale et une « luxury tax » diminuée à seulement 139 millions.

Pas sûr que la NBA puisse faire aussi bien avec la suspension de la saison depuis maintenant plus de mois. Cette dernière aura des conséquences économiques et financières très lourdes. ESPN a interrogé un dirigeant, qui avance une baisse de 25 à 30 millions de dollars pour le « salary cap » de la saison prochaine !

Un « salary cap » baissé mais une « luxury tax » maintenue ?

Les prévisions du « salary cap » sont calculées sur les revenus habituels de la ligue (autour de 8 milliards) et ces derniers vont mécaniquement baisser, de un ou deux milliards. Dans le pire des scénarios (deux milliards de perte), on pourrait se retrouver avec un « salary cap » à 95 millions de dollars et une « luxury tax » à 115 millions.

Forcément, si la barre de la « luxury tax » est celle du « salary cap », soit 115 millions, les franchises NBA vont sentir la différence. Avec ce calcul, ce sont tout simplement 25 équipes qui dépassent le seuil de la « luxury tax » !

Et les Warriors par exemple, qui auraient dû payer 45 millions de dollars de pénalité pour avoir dépassé la « luxury tax » avec les anciennes prévisions, passeraient à 160 millions de dollars de pénalité…

Pour éviter un tel scénario et ne pas mettre les franchises en difficulté, alors qu’elles qui paient déjà un lourd tribut depuis plusieurs semaines, la NBA pourrait ainsi décider de garder le plafond de la « luxury tax » à 139 millions, laissant ainsi un espace financier important (presque de 45 millions de dollars) pour manœuvrer.

LEXIQUE

– Salary cap : c’est la masse salariale définie par la NBA. Pour la prochaine saison, elle était annoncée à 115 millions de dollars, mais pourrait donc baisser jusqu’à 95 voire 85 millions. Les franchises NBA ont la possibilité de la dépasser lorsqu’elles prolongent leurs propres joueurs ou via des « exceptions ».

– Luxury tax : en NBA, le salary cap n’est pas strict, et la NBA autorise les franchises les plus riches à dépasser le seuil fixé avec une marge de tolérance d’environ 20%. En l’occurrence, l’an prochain, les franchises auraient normalement pu dépenser jusqu’à 139 millions de dollars. Ensuite, pour chaque dollar dépensé au-dessus de ce plafond, les franchises doivent verser la « luxury tax » à la NBA. Une sorte d’impôt qui peut coûter très cher, et le Thunder et les Warriors paient chaque année plusieurs dizaines de millions de dollars. Une somme reversée ensuite aux franchises, bonnes élèves, qui n’ont pas payé la « luxury tax ».