Evan Fournier n’y croit plus trop…

Sur les réseaux sociaux ou dans la presse, Evan Fournier est le plus bavard des joueurs français depuis la suspension de la saison régulière le 11 mars dernier. L’arrière du Magic donne régulièrement de ses nouvelles, et il n’hésite pas à commenter l’actualité, à défendre Rudy Gobert ou à envisager la suite. Et justement, après bientôt deux mois de coupure, le pessimisme a pris le dessus.

« J’ai des périodes où j’y crois, d’autres où j’y crois moins ! En ce moment, je suis en mode où je n’y crois pas trop. Cela me paraît compliqué à mettre en place » reconnaît-il dans Le Parisien. « Combien de matchs pourrait-on jouer ? Va-t-on directement en playoffs ? Il ne faut pas oublier que certains États sont toujours fermés et les équipes situées là-bas ne vont pas pouvoir se réentraîner comme Orlando pourra le faire dans une semaine. Il y aurait un vrai manque d’équité. Je pense qu’il vaudrait mieux faire une croix sur la saison. »

« On n’a pas non plus envie de mettre nos vies en danger »

Evan Fournier n’est pas le premier à évoquer ce manque d’équité entre les joueurs qui pourront s’entraîner dans les installations de leur franchise à partir du 8 mai, et les autres qui devront patienter.

On sait par exemple que les Clippers, les Lakers, les Warriors et les Kings font actuellement pression sur le gouverneur de Californie pour qu’il assouplisse les conditions de confinement. Mais le Francilien prévient qu’il ne veut pas reprendre pour reprendre, et surtout pas pour l’argent.

« Si on trouve une solution « safe » et bien réfléchie pour qu’on puisse reprendre, on sera tous chauds ! Le simple fait de jouer un match de basket, cela nous manque tous. Mais on n’a pas non plus envie de mettre nos vies en danger, de jouer des matchs qui n’ont pas d’intérêt, juste pour dire qu’on va reprendre un peu d’argent. »