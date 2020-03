Evan Fournier s’emporte contre le traitement infligé à Rudy Gobert

Rares sont ceux qui sont montés au créneau pour défendre Rudy Gobert, premier joueur NBA atteint du coronavirus, et à l’origine de l’arrêt de la saison. Le pivot du Jazz est considéré par certains comme le « patient zéro », et le fait qu’il se soit amusé, quelques jours plus tôt, à toucher les téléphones et les micros de quelques journalistes lui est revenu en plein visage suite à l’annonce de sa contamination. Le Français s’en est excusé, et Evan Fournier qui l’avait soutenu sur les réseaux sociaux, sort du silence pour le défendre.

« Ça m’a fait de la peine, miskine (« le pauvre » en arabe). Il est limite devenu le visage du virus en NBA. Le comportement des gens et des journalistes a été dégueulasse » s’emporte-t-il ainsi dans L’Equipe. « Je ne comprends pas le fait de sortir le nom des malades. On se serait cru au mercato, quand c’est la course au scoop. C’était la free agency du coronavirus. C’est insupportable. Tu peux dire qu’un mec est malade sans le nommer. Aujourd’hui, Philadelphie et les LA Lakers ont des cas, on ne sait pas qui, c’est plus respectueux. »

« C’est typiquement le truc où on va blâmer l’étranger. Il est européen, donc il a ramené le virus ?! »

L’arrière du Magic explique aussi que les experts envoyés par la NBA ne sont pas forcément hyper informés : « Dès le lendemain, un virologue est venu nous informer. Mais tu t’aperçois que les spécialistes ne savent pas exactement à quoi ils ont affaire. On posait des questions, il répondait dix minutes dans le vague. Au final, tu ne retiens que les consignes comme se laver les mains, etc. C’est déconcertant. »

Il revient sur le traitement « dégueulasse » subi par Rudy Gobert. « C’est typiquement le truc où on va blâmer l’étranger. Il est européen, donc il a ramené le virus ?! Alors qu’on ne sait pas. Qui dit que ce n’est pas Donovan Mitchell qui l’a contaminé ? L’environnement est malsain, pas aidé par tout ce que raconte Donald Trump. »

Persuadé que les Jeux olympiques n’auront pas lieu, Evan Fournier évoque aussi un report du prochain EuroBasket prévu l’an prochain. Et en attendant une éventuelle reprise, il continue de regarder Koh Lanta chaque vendredi, une émission de téléréalité à laquelle il rêve de participer…

L’intégralité de l’interview d’Evan Fournier sur L’Equipe