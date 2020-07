Aucune date de retour pour Domantas Sabonis

All-Star pour la première fois avec les Pacers, Domantas Sabonis ne s’entraîne plus depuis une semaine, et personne ne sait quand il pourra retrouver les terrains.

« Avec ce type de blessure, on ne peut pas vraiment fixer une date » explique le Lituanien à l’Indianapolis Star. « Tout le monde est différent quand il s’agit de guérir. On essaie juste de faire du mieux possible. »

L’intérieur souffre de la voûte plantaire et Nate McMillan a expliqué qu’il ne posait pas le pied depuis quelques jours. Autant dire qu’il ne jouera pas jeudi face aux Blazers pour le premier « scrimmage » de sa formation.

« C’est une décision qu’on essaie de prendre avec l’équipe et les médecins. On essaie le traitement tous les jours, et on essaie de faire diminuer la douleur. L’objectif premier est d’enlever la douleur, mais avec des blessures comme celle-ci, on ne sait pas le temps que ça prendra. »

Domantas Sabonis a expliqué qu’il avait ressenti des premières douleurs lors de son retour à Indiana, et que ça avait empiré quand l’équipe avait commencé à effectuer des cinq-contre-cinq dans la « bulle » de Disney World.