En mode défense, le Heat balaie les Pacers

Après avoir inscrit 124 points dans la 3e manche, le Heat en revient aux fondamentaux avec une défense plus agressive et les hommes d’Erik Spoelstra signent un 9-0 pour répondre au coup de chaud de Victor Oladipo (12-8). Le rythme est plus lent que dans le Game 3, et ça convient plutôt au Heat qui ne cherche pas à emballer le match. Sous les panneaux, Bam Adebayo entame déjà un gros chantier, tandis que Jimmy Butler est plus discret, touché à l’épaule. Après un quart-temps équilibré, Indiana est devant grâce à Malcolm Brogdon (22-21).

Les deux équipes se rendent coup pour coup, mais le rouleur compresseur de Floride commence à se mettre en évidence. Le banc est plus fourni, le talent est plus varié, et c’est Kendrick Nunn, en bout de chaîne dans le corner, qui lance un 8-0, conclu par Kelly Olynyk. Dans un match aussi défensif, cette avance de 8 points est significative (38-30). Derrière, Adebayo s’envole pour la claquette, et on sent que les Pacers sont au bord de la rupture. Et ça se voit aussi sur ses rebonds longs laissés ou ses retards sur le repli défensif. A la mi-temps, Miami mène de six points (48-42).

Le feu-follet Dragic

Au retour des vestiaires, le Heat veut marquer le coup, et le duo Dragic-Crowder fait monter l’écart à +11 (56-45). La puissance de Miami, et notamment d’Adebayo, fait la différence. Côté Indiana, Oladipo et Brogdon sont à leur meilleur niveau, et les deux 3-points d’affilée, permettent de recoller au score (62-57). Mais la richesse de l’effectif du Heat évite les trous d’air, et Tyler Herro et surtout Dragic qui suit son 3-points raté pour marquer au buzzer redonnent huit points d’avance (68-60).

Pour le Heat, il s’agit désormais de gérer cette avance, et c’est encore et toujours Dragic qui fait la différence. On retrouve le feu-follet de ses plus belles années, et il se promène dans la défense pour marquer dans le corner, ou servir avec une passe dans le dos Adebayo. On retrouve les 11 points d’écart (82-71), et c’est encore Dragic, bien servi par Adebayo, qui se charge de repousser les derniers efforts des Pacers. Indiana donne tout, mais le Slovène est sur son nuage, épaulé ensuite de Tyler Herro, auteur d’un improbable lay up à « la Dr J. ».

Le Heat tient le bon bout, et c’est aux lancers qu’il valide sa victoire (89-77) et sa qualification. Sans Domantas Sabonis, Indiana ne pouvait pas lutter à armes égales, et la richesse de l’effectif de Miami a fait la différence.