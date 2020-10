Billy Donovan fait le ménage sur le banc des Bulls

C’est un classique en NBA : lorsqu’un coach débarque dans une équipe, rares sont les assistants qui sont conservés. Billy Donovan ne déroge pas à cette règle puisque NBC révèle que le nouvel entraîneur des Bulls a appelé les assistants de Jim Boylen pour leur annoncer qu’il ne les gardait pas.

Il s’agit de Roy Rogers, Dean Cooper et Nate Loenser, et il faut aussi rappeler que le préparateur physique en chef Jeff Tanaka et l’assistant Shawn Respert avaient déjà quitté la franchise à la nomination d’Arturas Karnisovas. A priori, Chris Fleming a sauvé sa tête, mais il pourrait bien rebondir ailleurs puisqu’il est sur les tablettes de plusieurs franchises.

Lors de sa conférence de presse qui marquait son arrivée aux Bulls, Donovan avait expliqué que les décisions seraient prises en accord avec Karnisovas. « De toute évidence, il y a des membres du staff qui sont toujours avec les Bulls, et je pense que l’une des clés est de savoir comment construire le meilleur staff possible avec lequel je peux travailler, s’ils peuvent travailler avec moi, et travailler avec Arturas. C’est donc quelque chose que nous allons certainement examiner en profondeur, non seulement parmi les staffs dans la ligue, mais aussi parmi les entraîneurs qui sont à Chicago en ce moment. »