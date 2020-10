Kentavious Caldwell-Pope, le facteur X passe toujours deux fois

On se demandait où étaient passés les shooteurs des Lakers, et ils ont rassuré leur camp dès le début de match. Un shooteur a besoin de rythme, et Danny Green et Kentavious Caldwell-Pope ont fait chauffer le bras dès les premières minutes. Après six minutes, les deux shooteurs des Lakers ont déjà inscrit 11 des 13 points de leur équipe, dont huit pour KCP. A la passe, pour le trouver dans le corner, LeBron James est conscient qu’il est indispensable de les mettre dans le rythme, et il ne le regrettera pas…

« Je suis fier de KCP et de Danny pour leurs réactions » soulignera Vogel, qui n’a pas oublié que les deux joueurs restaient sur un vilain 4 sur 26 à 3-points depuis deux matches. « En fin de match, il fallait des tripes à KCP pour prendre et mettre ses tirs. Il a été énorme. »

Si Davis a été le fil rouge défensif de la rencontre, mais aussi celui qui mettra fin aux espoirs du Heat avec ce gros 3-points à 40 secondes de la fin (100-91), c’est Caldwell-Pope qui avait porté le premier coup de massue en signant un 5-0. Le Heat répond du tac-au-tac, et les Lakers sont à la merci d’un hold up alors que Miami n’arrive pas à repasser devant. Moment choisi par KCP pour frapper.

« Dès que LeBron ou Rondo prennent le rebond et lancent l’attaque, je sprinte me mettre dans le corner »

D’abord sur un 3-points dans le corner sur transition. LeBron James a pris le rebond, et ça part très vite. Markieff Morris et Caldwell-Pope sont placés à 3-points, et c’est ce dernier qui fait mouche dans le corner. Sur l’attaque suivante, la défense de Miami place Duncan Robinson sur KCP. Le shooteur des Lakers n’a besoin que d’un premier pas rapide et d’un dribble pour le dépasser et aller au bout. Peut-être son panier le plus facile du match, mais il fait très mal puisqu’il donne sept points d’avance à deux minutes de la fin (95-88).

« C’est l’une de mes spécialités : courir sur le jeu de transition et me mettre en position » expliquera-t-il à propos de ce 3-points dans le corner. « Dès que LeBron ou Rondo prennent le rebond et lancent l’attaque, je sprinte me mettre dans le corner, et je me prépare à shooter. Pour l’action en tête de raquette, on cherche toujours le « mismatch » après un écran, lorsque le défenseur glisse. Les deux sont allés sur LeBron, et c’était grand ouvert devant moi. »

Aucune appréhension avant de prendre ces deux tirs alors qu’il s’agissait de tirs décisifs… « KCP est fait pour ça » estime Kyle Kuzma. « Il a réalisé des actions importantes pour vraiment nous aider à basculer vers la victoire« , tandis que l’intéressé retient surtout que ses coéquipiers lui maintiennent leur confiance : « Cela signifie beaucoup pour moi que mes coéquipiers comptent sur moi pour apporter de l’énergie en défense et aussi mettre des tirs en attaque. » Il faut dire que l’arrière des Lakers a livré son meilleur match depuis le Game 1 face aux Nuggets, avec 15 points, 5 passes et 3 rebonds à 6 sur 12 aux tirs. A chaque match, il y a un facteur X, et ce soir, c’était Caldwell-Pope.